الحكيم: العراق يلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح البلدين، ملفات تبادلنا وجهات النظر حولها لدى سفير دولة الكويت طارق عبدالله الفرج".



وأكد الحكيم أهمية الحوار لتعزيز الاستقرار في المنطقة وإدامته لتتمكن شعوبها من التمتع بخيرات بلادها، وبيّنا أن العراق يلعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء".

