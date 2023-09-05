انت الان تتابع خبر الامن السعودي يقبض على شخص احرق موقعا لانتظار الحافلات (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مقطع فيديو للواقعة نشره الأمن العام عبر حسابه في منصة "إكس"، قالت وزارة الداخلية في بيان: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لإحراقه موقعا مخصصا لانتظار الحافلات"، لافتة إلى أن "الشخص المذكور قام بـ"سكب مادة سريعة الاشتعال" في الموقع".

وأكدت السلطات السعودية أنه "جرى توقيف الجاني واتخذت بحقه "الإجراءات النظامية"، وتمت إحالته إلى النيابة العامة".