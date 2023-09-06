انت الان تتابع خبر السوداني من كربلاء يواصل متابعة تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "يواصل من مدينة كربلاء المقدسة، متابعة تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية المرافقة لزيارة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)".



وفي وقت سابق من يوم امس، وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محافظة كربلاء المقدسة، مشيراُ الى الزيارة تهدف للمتابعة والإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

