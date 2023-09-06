انت الان تتابع خبر السوداني يقرر اسناد مهمة إدارة الزيارات المليونية إلى هيئة الحج والعمرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة الحج والعمرة، في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قرر اسناد مهمة إدارة الزيارات المليونية إلى الهيئة برئاسة سامي المسعودي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اعداد المشاركين في زيارة اربعينية الامام الحسين واصحابه (عليهم السلام).

وذكرت العتبة في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "عدد المشاركين بزيارة اربعينية الامام الحسين واصحابه (عليهم السلام) لعام 1445هـ بلغ 22.019.146 مليون زائر".

وأضافت، أن "حصيلة الزائرين لهذه السنة تعد هي الأكثر منذ عام 2016".