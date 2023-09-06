انت الان تتابع خبر حمودي يدعو لاستثمار ملحمة الزيارة الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في بيان، "نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى مراجعنا العظام، والى الأمة الإسلامية وأحرار العالم أجمع، وشعبنا العراقي الكريم، بذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام"، معتبراً أن "زيارة الاربعين المليونية اثبتت للعالم اجمع ان العراق الموحد المقتدر هو عراق الحسين، والعراقيون بمختلف قومياتهم واديانهم ومذاهبهم ينتمون للحسين ويعتزون بأنهم شعب يقتدي بالحسين".وأضاف: "لقد شاهدنا والعالم كله، ان مسيرة الأربعين الحسينية تزداد كل عام وان هذا الموج الإنساني العابر للقارات يؤكد ان كل الطرق تؤدي إلى كربلاء وأنها تمثل حدثا اسلاميا كبيرا، وعنوانا للوحدة والتلاحم بين المسلمين".

وأشار إلى أن "الانسيابية العالية لتنظيم المواكب الحسينية هو انعكاس لحالة الشعب واخلاقياته التي تلعب دورا مهما في إقامة هذه المراسم بكرم ضيافته وحفاوة استقباله للزوار، حيث سجلت أرقاما قياسية في التضحية والايثار الحسيني وسخاء وعطاء يُعد ماركة مُسجلة، ضربت أروع الأمثلة في الكرم المنقطع النظير".

وتابع، "ينبغي استثمار هذه الملحمة الإنسانية التي أظهرت هوية العراق الحقيقية التي تحمل اسم الحسين ونهجه الخالد لتكون منهجاً وطنياً جامعاً يعبر عن اللحمة الوطنية الراسخة".

وأكمل حمودي: "دعائنا للمرجعية العليا على دورها الكبير ورعايتها واهتمامها الابوي بالشعب العراقي وعلى توجيهاتها القيمة في حفظ وصيانة الشعائر الحسينية، الحمد لله اولا واخر على هذه النعمة والرحمة التي غمرت العراق كل العراق ببركة تشرفهم بخدمة ال بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليهم".

وأتم: "اتقدم بالشكر والعرفان لكل الجهود التي بُذلت من قبل الأجهزة الحكومية بدءا بــ(رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري ووزارة الدفاع بكل تشكيلاتها وعناوينها وصنوفها وابطال الحشد الشعبي الغيارى) والوزارات الخدمية (وزارة الصحة ووزارة النقل وباقي الوزارات الاخرى) التي وفرت الاجواء الامنية واللوجستية والخدمية المناسبة لإتمام هذه الزيارة المليونية. والشكر موصول ايضا الى العتبات الحسينية والهيئات والمواكب وأبناء الشعب العراقي الكريم لإنجاح هذه الزيارة المباركة".

