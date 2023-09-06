انت الان تتابع خبر تحت زخات المطر.. المنتخب الوطني يكمل تحضيراته لمواجهة الهند (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي في بيان على صفحته الرسمية تابعته الخليج 365، ان "منتخبنا الوطني خاض تدريباته في ملعب بلدية شانغماي تحضيرًا لمواجهة منتخب الهند غداً الخميس في الساعة الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت تايلند الواحد والنصف ظهراً 13:30 بتوقيت بغداد، وذلك ضمن إطار بطولة كأس ملك تايلند 49".وأضاف: "شارك في تدريبات اليوم جميع اللاعبين والتي حضرها رئيس الوفد العراقيّ أحمد الموسوي، وجرت تحت زخات الأمطار التي استمرت طيلة فترة إجراء التدريبات وبنسبة تراوحت مابين 60-70 % ".

وحرص الجهازُ الفنيّ على تطبيق بعض الأساليب الخططية في الشقين الهجومي والدفاعي والمفترض تطبيقه في مواجهة منتخب الهند .

وأشار رئيسُ الوفد العراقي، احمد الموسوي، إلى : إن "الاتحاد العراقيّ لكرة القدم أبدى موافقته بناءاً على طلب الجهاز الفني في المشاركة في هذه البطولة لعدة أسباب، أهمها قرب موعدها من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكذلك بطولة كأس آسيا، حيث سنلاقي منتخبات مقاربة ومشابهة للمنتخبات المشاركة في كأس ملك تايلاند، إضافة الى الأجواء المقاربة والتي نحاول التكيفَ عليها من أجل أن تكون كتيبةُ الأسود على أهبة الاستعداد في الاستحقاقات القادمة".

مضيفاً إن "الاستعداداتَ تجري بوتيرةٍ متصاعدة مع جاهزية اللاعبين وتفانيهم وحرصهم في جرعاتهم التدريبية ".

وأكد لاعبِ المنتخب الوطني، بشار رسن، إن "جميع اللاعبين يتمتعون بجاهزيةٍ تامه لخوض مواجهة الغد والمضي قدماً في منافساتِ البطولة، وإن مواجهات منتخبات مثل الهند وحتى تايلاند ستعود بالفائدةِ علينا كوننا بحاجة الى الاحتكاكٓ مع منتخبات شرق آسيا من أجل التحضير المثالي لبطولةِ كأس آسيا، وقبلها تصفيات كأس العالم ".

وعبّر محترف برومابويكرنا السويدي ريبين سولاقا عن سعادته بالعوده الى ارتداء القميص الوطني، وإنه يشعر بأجواءٍ ايجابية داخل منظومة المنتخب الوطنيّ التي تمنح الجميع دفعةً معنوية لتقديمِ أفضل ما لديهم، وإن الجهاز الفني يعمل بأسلوبٍ متطورٍ، وسنحرص على تطبيق كل الواجبات من أجل تحقيق نتيجة ايجابية امام منتخبِ الهند المتطور .

وأكد اللاعب، زيدان اقبال، جاهزيته للمشاركةٓ في مواجهة الغد ضد الهند، وإنه متحمس لخوض اللقاء، خصوصاً بعد أن أبعدته الإصابة سابقاً على مستوى الركبة من خوض آخر مواجهة للمنتخب الوطني ضد كولومبيا، وبالرغم من تعرضه لإصابة في تدريباتِ اليوم جاءت في منطقة أسفل الحنك بعد احتكاكه مع اللاعب علي الحمادي اضطر على اثرها طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار لإجراء جراحة موضعيةٍ للمنطقة المصابة من خلال الغرزات والتي لن تكون مؤثرة على اللاعب، وبإمكانه المشاركة في مواجهة الغد.