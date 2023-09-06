انت الان تتابع خبر السودان.. مرسوم دستوري بحل "الدعم السريع" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما أصدر البرهان أيضاً مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019.

ووجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.



يشار الى أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل منذ 15 نيسانالفائت، في العديد من المناطق، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.