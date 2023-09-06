انت الان تتابع خبر بالاسماء.. قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضمت القائمة كلًا من:

1- جوسكفو جفارديول (كرواتيا - لايبزيج - مانشستر سيتي).

2- جمال موسيالا (ألمانيا - بايرن ميونخ).

3- أندريه أونانا (الكاميرون - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد).

4- كريم بنزيما (فرنسا - ريال مدريد - اتحاد جدة).



5- محمد صلاح (مصر - ليفربول ).

6- بوكايو ساكا (إنجلترا – آرسنال).

7- كيفين دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي).

8- جود بيلينجهام (إنجلترا – بوروسيا دورتموند – ريال مدريد).

9- راندال كولو مواني (فرنسا – آينتراخت فرانكفورت – بي إس جي).

10- برناردو سيلفا (البرتغال – مانشستر سيتي).

11- خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا – نابولي).

12- نيكولو باريلا (إيطاليا – إنتر ميلان).

13- إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين – أستون فيلا).

14- روبن دياز (البرتغال – مانشستر سيتي).

15- إيرلينج هالاند (النرويج – مانشستر سيتي).

16- مارتن أوديجارد (النرويج – آرسنال).

17- إلكاي جوندوجان (ألمانيا – مانشستر سيتي – برشلونة).

18- ياسين بونو (المغرب – إشبيلية – الهلال السعودي).

19- جوليان ألفاريز (الأرجنتين – مانشستر سيتي).

20- فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد).

21- رودري (إسبانيا – مانشستر سيتي).

22- أنطوان جريزمان (فرنسا – أتلتيكو مدريد).

23- ليونيل ميسي (الأرجنتين – بي إس جي – إنتر ميامي).

24- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين – إنتر ميلان)

25- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – برشلونة).

26- كيم مين جاي (كوريا الجنوبية - نابولي - بايرن ميونخ).

27- لوكا مودريتش (كرواتيا - ريال مدريد).

28- كيليان مبابي (فرنسا - بي إس جي).

29- فيكتور أوسيمين (نيجيريا - نابولي).

30- هاري كين (إنجلترا - توتنهام - بايرن ميونخ)

يذكر أن الحفل سيقام يوم 30 تشرين أول المقبل، بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتنافس أيضًا 10 لاعبين على جائزة أفضل لاعب شاب، ونفس العدد على جائزة أفضل حارس مرمى، بالإضافة لـ 30 لاعبة مرشحة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات.