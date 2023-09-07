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انت الان تتابع خبر الزوراء يكمل عقد محترفيه استعدادا لمواجهة العربي الكويتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467101-638296916255581567.png
2023-09-07 | 15:51
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أعلن نادي الزوراء الرياضي، اليوم الخميس، عن اكتمل عقد المحترفين بصفوفه داخل المعسكر المقام حاليًا في مدينة دهوك، بعد انضمام المحترف التونسي إسكندر الشيحي لتدريبات النوارس تحضيرًا لمواجهة العربي الكويتي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقررة في 18 أيلول الجاري بملعب البصرة الدولي.
ووقالت إدارة الزوراء في بيان أنها "أكملت ملف التعاقد مع المحترفين، ووصل عددهم إلى 7 لاعبين".
وأوضحت: "سيمثل الزوراء من المحترفين في الموسم المقبل، كل من الجناح الجابوني أبو بكر كوني، والمهاجم الغاني كولينز أوباري، والجناح النيجيري كريستوفر جون، والمهاجم السنغالي لامين تال، والمدافع الموريتاني الحسن أحويبيب، بجاني الارتكاز التونسي إسكندر الشيحي، والمدافع السوري فراس أرناؤوط".
يذكر أن الزوراء سيلعب بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، العربي الكويتي.
وأوضحت: "سيمثل الزوراء من المحترفين في الموسم المقبل، كل من الجناح الجابوني أبو بكر كوني، والمهاجم الغاني كولينز أوباري، والجناح النيجيري كريستوفر جون، والمهاجم السنغالي لامين تال، والمدافع الموريتاني الحسن أحويبيب، بجاني الارتكاز التونسي إسكندر الشيحي، والمدافع السوري فراس أرناؤوط".
يذكر أن الزوراء سيلعب بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، العربي الكويتي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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