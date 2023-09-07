الزوراء يكمل عقد محترفيه استعدادا لمواجهة العربي الكويتي

ووقالت إدارة الزوراء في بيان أنها "أكملت ملف التعاقد مع المحترفين، ووصل عددهم إلى 7 لاعبين".

وأوضحت: "سيمثل الزوراء من المحترفين في الموسم المقبل، كل من الجناح الجابوني أبو بكر كوني، والمهاجم الغاني كولينز أوباري، والجناح النيجيري كريستوفر جون، والمهاجم السنغالي لامين تال، والمدافع الموريتاني الحسن أحويبيب، بجاني الارتكاز التونسي إسكندر الشيحي، والمدافع السوري فراس أرناؤوط".



يذكر أن الزوراء سيلعب بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، العربي الكويتي.