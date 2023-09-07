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الزوراء يكمل عقد محترفيه استعدادا لمواجهة العربي الكويتي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467101-638296916255581567.png

2023-09-07 | 15:51

الزوراء يكمل عقد محترفيه استعدادا لمواجهة العربي الكويتي

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أعلن نادي الزوراء الرياضي، اليوم الخميس، عن اكتمل عقد المحترفين بصفوفه داخل المعسكر المقام حاليًا في مدينة دهوك، بعد انضمام المحترف التونسي إسكندر الشيحي لتدريبات النوارس تحضيرًا لمواجهة العربي الكويتي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقررة في 18 أيلول الجاري بملعب البصرة الدولي.
ووقالت إدارة الزوراء في بيان أنها "أكملت ملف التعاقد مع المحترفين، ووصل عددهم إلى 7 لاعبين".

وأوضحت: "سيمثل الزوراء من المحترفين في الموسم المقبل، كل من الجناح الجابوني أبو بكر كوني، والمهاجم الغاني كولينز أوباري، والجناح النيجيري كريستوفر جون، والمهاجم السنغالي لامين تال، والمدافع الموريتاني الحسن أحويبيب، بجاني الارتكاز التونسي إسكندر الشيحي، والمدافع السوري فراس أرناؤوط".


يذكر أن الزوراء سيلعب بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، العربي الكويتي.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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