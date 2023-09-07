انت الان تتابع خبر الكلداني يلتقي البابا في الفاتيكان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للكلداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " الكلداني وصل الى الفاتيكان للمشاركة في صلاة التبشير الملائكي لمريم العذراء"، وفي مستهل كلمته رحب البابا فرنسيس بالوفد العراقي ومصليا ومباركاً للناطقين باللغة العربية".وأضاف: "في نهاية الصلاة التقى الكلداني البابا، وقدم له هدية من تراث ارض الرافدين، ونقل له تحيات الحكومة العراقية والشعب العراقي، طالبا منه صلواته من اجل العراق".

‏وبدوره منح البابا للكلداني بركته الرسولية واعطاه هدية خاصة وهي المسبحة الوردية مباركة، قائلا انه "لم ينسى زيارته التاريخية للعراق ولقائه قادة العراق الدينيين والسياسيين ومشجعا لعمل الكلداني الذي يعمل من اجل السلام بين جميع العراقيين.".

‏وبدوره شكر الكلداني البابا على هذه الفرصة والاستقبال، ‏علما ان جدول اعمال الكلداني يتضمن لقاءات رسمية مع مؤسسات كنسية ورجال دين كاثوليك".