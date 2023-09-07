انت الان تتابع خبر بارزاني: امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تغريدة له عبر "اكس" تويتر سابقاً وتابعته الخليج 365، ان "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".



ويعد ملف الموازنة و صرف المستحقات وعائدات النفط من ابرز الملفات الخلافية بين بغداد واربيل والتي سعت الحكومة المركزية و الإقليم الى تسويتها للخروج من الازمة.

