انت الان تتابع خبر في كركوك.. اعتقال شخصين ظهرا بمقطع فيديو لحرق العلم العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الخميس، عن اعتقال شخصين ظهرا في مقطع فيديو لحرق العلم العراقي.



وقال الجهاز في بيان، إنه "بعد الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك عقب التظاهرات الأخيرة، توافرت معلومات إستخبارية عن مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو يُحرق فيه العلم العراقي وهو ما ولّد ردود أفعال رافضة لهذا الفعل من قبل الأوساط المجتمعية لما فيه من مساس للسلم المجتمعي".

وأضاف البيان "على الفور تحركت مفارز الجهاز في المحافظة بعد إستحصال الموافقات القضائية للتحري والبحث عن أولئك الأشخاص حيث تم إعتقال اثنين منهم"، مشيراً الى "إحالتهما الى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".