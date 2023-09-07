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حسم جدل انتقال صلاح إلى السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467125-638297148824873055.jpg

2023-09-07 | 22:18

حسم جدل انتقال صلاح إلى السعودية

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استبعدت وسائل إعلام بريطانية إمكانية انتقال مهاجم محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل إسدال الستار على الميركاتو الصيفي مساء الخميس.
وذكرت صحيفة أثيتلك البريطانية إن مهاجم ليفربول لن ينتقل إلى السعودية قبل الموعد النهائي في الساعة 10 مساءً الليلة.

وحتى قبل ساعات من الموعد النهائي لسوق الانتقالات، لا يزال النجم المصري، على رأس اهتمامات اتحاد جدة السعودي، رغم رفضه عدة عروض سابقة من النادي.


وربما يكون الخميس "الفرصة الأخيرة" للاتحاد لإقناع محمد صلاح.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مدرب "الريدز" يورغن كلوب سيكون أكثر الأشخاص ارتياحا بعد إغلاق الميركاتو السعودي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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