انت الان تتابع خبر الكتلة التركمانية تهدد باللجوء للدعم الدولي في هذه الحالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصالحي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "اذا لم تستطيع الحكومة ضمان حق التركمان سوف نلجأ الى المجتمع الدولي لضمان حقوقنا بحسب قانون حقوق الانسان الدولي ولكن لا نريد الوصول الى هذه المرحلة ويجب حل الخلافات العراقية داخل العراق".وأضاف، "سأطلب حماية دولية للحفاظ على مصير التركمان لأنه في وقت من الأوقات ترك الشعب التركماني وحيدا في مناطق بشير وضرب بالكيمياوي من قبل عصابات داعش الإرهابية ولم يكن لدينا أي تنظيم عسكري ولا ميليشيات مثل باقي المكونات".

وتابع، "صوتنا على قانون انتخابات مجالس المحافظات وفيها فقرة متعلقة بكركوك وهي المادة 35 توجد بها 6 شروط منها تدقيق سجلات الناخبين من خلال تمييز بطاقة الناخب مع البطاقة التموينية أي انها مستوفية الشروط عند صدورها ام لا"، مضيفاً "تم استخراج الكثير من هذه البطاقات قبل عام 2017 أصحابها ليسوا من سكان كركوك".

وأوضح، ان "الشرط الاخر يكمن في توزع المناصب بالعدالة والتكافؤ ما بين مكونات المحافظة بالإضافة الى فقرات أخرى تعمل على تحسين الوضع الانتخابي لكن الكرد اقاموا دعوى قضائية على هذه المادة وردت المحكمة الاتحادية بأنها مادة دستورية"، مؤكدا "نحن مع اجراء الانتخابات، وإذا تحققت جميع شروط فقرة 35 فنحن ذاهبون الى انتخابات نظيفة ونزيهة وفي حال لم يتم العمل بها ستكون لنا رؤية وقرار اخر".

واختتم الصالحي قوله "التمثيل التركماني السياسي يكاد ان يكون معدوما في كركوك وليس لدينا مناصب تنفيذية ونحن بحاجة الى نعيد هذا التوازن وعلى الحكومة ان تراعي الكتلة التركمانية سواء في المناصب السيادية في بغداد او هنا داخل المحافظة"، موضحا انه "قررنا تشكيل قائمة تركمانية واحدة فقط مكونة من 9 أحزاب وسندخل بها الى الانتخابات".