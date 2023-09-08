انت الان تتابع خبر الخارجية الروسية تكشف محاولة تفجير انابيب الغاز في البحر الأسود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لافروف خلال اجتماعه مع ممثلي الرابطة البنغلاديشية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية في السفارة الروسية ببنغلاديش: "الآن، عندما يطالب الجميع بالسماح لهم بتصدير الحبوب مرة أخرى، فإننا لا نمنعهم. ببساطة لن نسمح لهم بالمرور عبر الممرات الإنسانية التي تم فتحها من قبل واستخدمت في محاولات لمهاجمة ليس فقط سفننا العسكرية، ولكن أيضا السفن المدنية".



ووفقا له، فقد استخدمت أوكرانيا الممرات الإنسانية، علاوة على ذلك، في مهاجمة السفن الحربية التي كانت تقوم بدوريات على مسار خطوط أنابيب الغاز "السيل التركي، و"السيل الأزرق"، والتي بدأت دورياتها في هذه الأجزاء من البحر الأسود، بسبب معلومات تفيد بمحاولات أوكرانية لتفجيرها، تماما كما فجروا "السيل الشمالي".

