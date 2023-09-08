انت الان تتابع خبر الوحدة السعودي يعزز صفوفه بصفقة أسترالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467162-638297731518407554.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-09-08 | 14:30
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أعلن الوحدة السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الأسترالي كريج جودوين نجم أديلايد يونايتد.
وضم الوحدة كريج مقابل 3 ملايين ريال، بينما سيتقاضى اللاعب 9 ملايين خلال عامين.
ويعتبر كريج أحد نجوم المنتخب الأسترالي، وشارك في كأس العالم 2022 مؤخرا وساهم في تسجيل 3 أهداف.
وسجل جودوين صاحب الـ31 عامًا هدفا في شباك فرنسا وصنع 2 آخرين أمام تونس والأرجنتين في مونديال قطر.
ويعتبر كريج رابع صفقات الوحدة الأجنبية الصيفية بعد المهاجم النيجيزي أوديون إيجالو والمدافع المغربي جواد الياميق والجناح الهولندي فيتو فان كروي.
وخاض جودوين تجربة ناجحة مع فرسان مكة موسمي (2019 -2020 و2020-2021)، قبل أن يرحل لأبها بعد هبوط الوحدة.
ويعتبر كريج أحد نجوم المنتخب الأسترالي، وشارك في كأس العالم 2022 مؤخرا وساهم في تسجيل 3 أهداف.
وسجل جودوين صاحب الـ31 عامًا هدفا في شباك فرنسا وصنع 2 آخرين أمام تونس والأرجنتين في مونديال قطر.
ويعتبر كريج رابع صفقات الوحدة الأجنبية الصيفية بعد المهاجم النيجيزي أوديون إيجالو والمدافع المغربي جواد الياميق والجناح الهولندي فيتو فان كروي.
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