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رسميا.. كوتينيو ينتقل الى الدحيل القطري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467191-638297945074334613.png

2023-09-08 | 20:25

رسميا.. كوتينيو ينتقل الى الدحيل القطري

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أعلن النادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الجمعة، انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف نادي الدحيل بطل الدوري القطري على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.
وقال أستون فيلا في بيان "أن فيليب كوتينيو أكمل انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى الدحيل".

ولم يكن لاعب الإنجليزي (2013-2018) وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق ضمن مخططات المدرب الإسباني لنادي أستون فيلا، أوناي إيمري.


وشارك كوتينيو (31 عاما) في مباراتين في الممتاز هذا الموسم، آخرهما في الفوز برباعية نظيفة على إيفرتون في 20 اب الماضي، وهي المباراة التي أصيب فيها ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري.

وتمت إعارة كوتينيو إلى أستون فيلا لأول مرة من قبل الذي انتقل إلى صفوفه من ليفربول عام 2018 مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، في كانون الثاني 2022 قبل أن يوقع عقدا بشكل دائم مع أستون فيلا بعد أربعة أشهر بصفقة بلغت 17 مليون جنيه استرليني، إلا أنه لم يسجل سوى هدف في الموسم الماضي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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