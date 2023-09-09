انت الان تتابع خبر سبّع محافظات عراقية تتجاوز حرارتها الـ45 درجة غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس اليوم السبت، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد".

وأضاف، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد".



وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأوضح البيان، أن "طقس الثلاثاء القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، وسيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس فيها صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية و الوسطى، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".