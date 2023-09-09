انت الان تتابع خبر التربية تعلن التحاق أكثر من 700 ألف تربوي بمدارسهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أكثر من 700 ألف معلم ومدرس التحقوا صباح اليوم التاسع من أيلول، في مدارسهم، إيذاناً بانطلاق العام الدراسي (2023-2024) بعد انقضاء العطلة الصيفية وسط مباركة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، الذي أكد في كلمة وجهها إلى الهيئات التعليمية والتدريسية سعي الوزارة بأن يكون العام الدراسي الجديد عاماً متميزاً يشهد تحسين الأداء الأكاديمي مع التمتع بالقيادة الإدارية والعمل المنظم واكتساب المهارات والخبرات لإدارة الصف".وأشارت، إلى "استعداد المدارس لاستقبال الطلبة في اليوم الأول من شهر تشرين الأول المقبل بدعم وزاري متنوع يشمل توفير بيئة مثالية للأسرة التربوية من خلال التركيز على إكمال تشييد المدارس حديثة التصاميم وترميم وتأهيل عدد كبير من الأبنية المدرسية مع رفد مخازن المديريات بالرحلات المدرسية والسبورات والمستلزمات الضرورية".

ونوهت إلى أن "الإدارات المدرسية والإشرافيين عقدوا العديد من الاجتماعات لوضع خطط إنجاح العملية التربوية على وفق سياقات عالية الجودة لضمان عام دراسي متكامل على جميع الأصعدة".

