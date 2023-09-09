الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

شمول الأسر النازحة الراغبة بالعودة لسنجار بالنفط الأبيض مجاناً والمشاريع المدرة للدخل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر شمول الأسر النازحة الراغبة بالعودة لسنجار بالنفط الأبيض مجاناً والمشاريع المدرة للدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الهجرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، قررت خلال الجلسة ( رقم ١٦٩)، التي عقدت في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة، شمول الأسر النازحة القاطنة بالمخيمات والتي ترغب بالعودة إلى مناطقها في قضاء سنجار بعملية توزيع مادة النفط الأبيض مجانا بواقع ٢٠٠ لتر لكل أسرة، خلال فصل الشتاء".

وكذلك قررت اللجنة بحسب البيان، "شمول الأسر أيضا بالبرامج والمشاريع المدرة للدخل التي تطلقها الوزارة للتشجيع على العودة الطوعية وتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وفق ما مخطط له ضمن البرنامج الحكومي".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا