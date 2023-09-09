انت الان تتابع خبر تسببت بمشكلة سياسية.. الاتحاد الوطني يكشف "الحل الوحيد" لأزمة كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النائبة عن الاتحاد، سروة محمد، في حديث لـ الخليج 365، إن "ما حصل في محافظة كركوك مؤخرا يعد حادثة مؤلمة، والتي أدت الى تردي الوضع الأمني والتسبب باستشهاد أربعة مواطنين أبرياء كانت نيتهم الوحيدة فك الطريق الرابط بين أربيل وكركوك"، لافتة الى أن "الأزمة ادت لحدوث تطورات أمنية تسببت فيما بعد بمشكلة سياسية".وأضافت، اننا "كنواب في الاتحاد الوطني نقف مع الحل والتعايش السلمي بين مكونات، واجراء الانتخابات في كركوك؛ لمشاركة جميع الفئات والمواطنين وتصويتهم لصالح ممثليهم من أجل خدمتهم".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن "الاتحاد الوطني لن يقف مع أي مشكلة سواء في كركوك او المحافظات الأخرى"، لافتة الى أن "تراجع الوضع الأمني في كركوك حصل نتيجة عدم الالتزام بالقرارات الخاصة بالمناطق المتنازعة عليها، بالإضافة الى عدم تطبيق المادة 140".

وبينت محمد، ان "الحل الوحيد للمناطق المتنازع عليها وبالأخص في كركوك يتمثل بتطبيق المادة 140 من قبل الحكومة العراقية".

وشهدت محافظة كركوك خلال الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا بعد أن نظم محتجون من العرب والتركمان اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن في المحافظة، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.

وعلى وقع ذلك، قتل أربعة متظاهرين على الأقل وأصيب 16 آخرون حين اندلعت صدامات خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة متعددة القوميات في شمال العراق، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول.

ويوم الاثنين الرابع من أيلول الجاري، تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن حدوث اشتباكات ومواجهات مسلحة جديدة بين العرب والتركمان من جهة والكرد من جهة أخرى في كركوك، لتنفي خلية الإعلام الأمني هذه الأنباء.