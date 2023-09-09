انت الان تتابع خبر العزم يعبر عن تضامنه مع الشعب المغربي بعد الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمشاعر الحزن والالم والمواساة نتابع بقلق بالغ انباء الاثار المدمرة للزلزال الذي ضرب بعض مدن المملكة المغربية".

وأضاف: "نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب المغربي الشقيق سائلين الله تعالى ان يرحم الضحايا ويشافي الجرحى ويشد من ازر قيادة وحكومة المغرب لمواجهة هذه الكارثة وان يعينهم على تجاوزها".

