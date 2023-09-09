البرلمان يؤجل وينهي قراءة عدة مشاريع قوانين خلال جلسة اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠".



وأضافت: "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱۲ ".