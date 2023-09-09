انت الان تتابع خبر السعودية.. السيطرة على مجموعة من قرود البابون في الرياض (فيديو) والان مع التفاصيل

وأوضح المركز أن "وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي للكائن البري".

بغداد - ياسين صفوان - وتدخلت الفرق الميدانية عقب تداول مقاطع فيديو قبل عدة أيام لقرود البابون في الرياض.

وأكد في السياق "حظر اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع".

وكان عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إبراهيم عارف، قد أكد في تصريح لقناة "الإخبارية" أن "حادثة اعتداء قرود البابون في أحد أحياء الرياض نتيجة عمليات بيع واقتناء غير نظامية".

وتعتبر هذه الممارسات في بيع وشراء تلك الحيوانات الفطرية كلها مخالفة للأنظمة بالمملكة العربية السعودية.