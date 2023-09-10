اجتماع لإدارة الدولة يناقش اوضاع كركوك.. هذا ما تمخض عنه

وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الأخير "استضاف اجتماعاً مهمّاً لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي".

وخُصص الاجتماع "لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، حيث جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين".



وأدان الائتلاف بحسب البيان "الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها"، وأكد أن ما حدث "يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت".

وتابع "كما يتوجب على جميع الأطراف تغليب المصلحة العليا للمحافظة ومواطنيها، وأن يبقى الحوار مفتاحاً لنبذ الخلافات والحفاظ على التعايش السلمي في كركوك.

ودعا الائتلاف إلى "الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك، التي تتميز بخصوصيتها وتنوّعها، الذي طالما شكّل مصدر قوة واعتزاز لدى كل الطوائف والقوميات والأطياف العراقية المتآخية في المحافظة".