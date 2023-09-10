أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاحد، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 بملعب الذكرى 700.

ونشر الاتحاد الوطني لكرة القدم على موقعه الرسمي وتابعتها الخليج 365، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 بملعب الذكرى 700". التشكيلة ادناه: