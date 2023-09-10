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التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467331-638299452126287555.jpeg

2023-09-10 | 14:15

التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند

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أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاحد، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 بملعب الذكرى 700.
ونشر الاتحاد الوطني لكرة القدم على موقعه الرسمي وتابعتها الخليج 365، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب تايلند في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49 بملعب الذكرى 700".

التشكيلة ادناه:

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سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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