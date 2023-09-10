انت الان تتابع خبر ألمانيا تتوج بكأس العالم للسلة للمرة الأولى في تاريخها والان مع التفاصيل
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2023-09-10 | 18:39
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توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه (83-77) على صربيا اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت في الفلبين، وإندونيسيا، واليابان.
واتسمت المباراة، التي أقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا، بالإثارة على مدار فتراتها الأربعة، حيث تقدم المنتخب الصربي في الفترة الأولى (26-23) قبل أن يستعيد المنتخب الألماني، اتزانه، وينهي الفترة الثانية متعادلا (47-47).
واستغل المنتخب الألماني، تراجع مستوى لاعبي المنتخب الصربي خلال الفترة الثالثة، التي أنهاها منتخب (الماكينات) لصالحه (69-57).
واستغل المنتخب الألماني، تراجع مستوى لاعبي المنتخب الصربي خلال الفترة الثالثة، التي أنهاها منتخب (الماكينات) لصالحه (69-57).
وكان المنتخب الألماني، صعد للمباراة النهائية بكأس العالم للمرة الأولى، بعدما فجر مفاجأة مدوية، بتغلبه (113-111) على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي أول أمس الجمعة.
يذكر أن منتخب كندا نال الميدالية البرونزية في البطولة، بعدما حصل على المركز الثالث عقب فوزه المثير (127-118) على المنتخب الأمريكي، بعد اللجوء للوقت الإضافي في وقت سابق اليوم.
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