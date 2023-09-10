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بايدن: لن نبيع للصين منتجات تساهم في صنع أسلحة نووية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي ردا على سؤال حول تباطؤ التنمية الاقتصادية في الصين إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى إيذاء الصين".

وأضاف: "ما لن أفعله هو بيع منتجات للصين من شأنها أن تزيد قدرتها على صناعة المزيد من الأسلحة النووية والقيام بأنشطة دفاعية تتعارض مع ما يعتبره معظمهم تغيرات إيجابية في المنطقة".


وتابع بايدن: "هذه الرحلة تركز بشكل أقل على احتواء الصين. ليست لدي رغبة في احتواء الصين. أريد فقط أن نبني علاقات بطريقة يمكن التنبؤ بها وأن يفهم كل منا كيف تسير الأمور".

واعتبر جون جيمس، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان، في وقت سابق أن "روسيا والصين تعملان على إخراج الولايات المتحدة من الجنوب العالمي في حين يبدي الرئيس جو بايدن "الضعف".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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