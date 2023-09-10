انت الان تتابع خبر عُثر على جثتها ببحيرة أمريكية.. ذوو عراقية يطالبون بكشف تفاصيل وفاتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فراس شقيقة المتوفية (هديل غضنفر) في تصريحات صحافية، إنه كان قلقاً على سلامة أخته قبل اختفائها، وعلم أنها قتلت والآن هو في حاجة ماسة للحصول على إجابات.

وأضاف "نحن نحترق، لقد فقدنا أختنا، نريد العدالة"، كاشفاً أن شقيقته "أصلها من بغداد، ودرست الهندسة الكيميائية وانتقلت إلى ولاية كارولينا الشمالية في عام 2022 بعد أن تزوجت".



وتابع شقيقها إنه عندما لم يسمع من أخته بعد إرسال الرسائل النصية ذهابا وإيابا، شعر أن هناك شيئًا ما معطلاً، واتصل بقسم شرطة أبيكس.

وبعد أيام قليلة، تأكدت أسوأ مخاوفهم عندما عثر محققو مقاطعة تشاتام على جثة هديل، وقالوا إنهم "واثقون من أن هذه لم تكن وفاة عرضية".

وقال شقيقها: "أنا أثق في القانون الأمريكي. أنا أثق في الدستور الأمريكي، لذلك نريد العدالة".

