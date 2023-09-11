انت الان تتابع خبر الصحة النيابية تُحسم الجدل بشأن وجود متحور كورونا الجديد بالعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة باسم الغرابي في تصريح صحفي، إنَّ "الأجيال السابقة لفيروس كورونا التي أصابت العالم توطنت في جميع الدول مما جعله من الأمراض الشائعة مع وجود العلاجات"، مبيناً أن "وزارة الصحة لم تجد هناك حاجة لنشر الموقف الوبائي اليومي".وأضاف، أنَّ "العراق لم يسجل حتى الآن إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، منوهاً بأنه "إذا ما تم تسجيله فإنَّ الأعراض تكون بسيطة ويمكن أن يعالج".

وقبل أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، ويُطلق عليه تسمية غير رسمية هي "إيريس" Eris، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم.

إي جي.5 هو نسخة أخرى من متحور أوميكرون، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ظهر لأول مرة في فبراير/ شباط 2023 ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.