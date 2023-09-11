انت الان تتابع خبر هل توقع الهولندي ‏فرانك هوجربيتس حدوث زلزال في العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الأخبار المزيفة، أكدت، أن "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ لم يقم الباحث الهولندي (فرانك هوغربيتس) بتوقع حدوث زلزال في العراق كما تم الادعاء، حيث أن آخر تقرير شاركه كان بتأريخ 4 أيلول 2023، تحدث فيه عن اقتران 4 كواكب وتوقع حدوث نشاط زلزالي قوي بين تأريخي 5-7 أيلول، أي قبل أيام من وقوع زلزال المغرب".

وشارك بعدها منشور عبر منصة X (تويتر سابقًا) حذر فيها عن امكانية وقوع هزات ارتدادية في كل من (غرب البرتغال وإسبانيا وإيطاليا) مشدداً على أن تكون هذه الدول في حالة تأهب.

ولم يذكر الباحث أي شيء عن العراق أو عن امكانية وقوع زلزال قوي فيه كما تم الادعاء.

وبشأن زلزال المغرب ذكر (هوغربيتس) قائلاً: "‏يبدو أن بعض وسائل الإعلام تزعم أنني توقعت زلزالا كبيرا آخر في المغرب، هذا الادعاء كاذب".

وأضاف: "بعد زلزال مثل 8 سبتمبر، تحدث هزات ارتدادية أصغر (M 4-5). واحد كبير آخر أقل احتمالاً".

يذكر أن هزة أرضية كان قد شعر بها سكان بعض محافظات العراق (بغداد وأربيل والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وكركوك)، وذلك بعد منتصف ليلة الأحد، 11 أيلول 2023.وافادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)‏ بوقوع هزة بمقياس 4.7 ريختر في منطقة طوزخورماتو التابعة لصلاح الدين.