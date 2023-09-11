انت الان تتابع خبر ضبط متهم بحوزته 24 كغم من السبائك الذهبية يروم إدخالها للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال الممنوعات كافة وضبط حالات التهريب عبر الحدود، تمكنت مفرزة تابعة للفوج الثاني في لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى من ضبط متهم بحوزته مصوغات وسبائك ذهب بوزن (24) كغم كان يروم تهريبها وإدخالها الى الأراضي العراقية عبر محافظة السليمانية".



وأشارت الى "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".