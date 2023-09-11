انت الان تتابع خبر جين ديبيكا أول متسابقة بوزن زائد تفوز بلقب ملكة جمال الكون نيبال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتنافست جين التي تحمل الجنسية الأمريكية، على اللقب مع 20 متسابقة، وتمكنت من انتزاع تأييد أعضاء لجنة التحكيم لها، رغم وزنها الزائد، لتنال شرف تمثيل نيبال في مسابقة ملكة جمال الكون للعام الحالي، والتي ستقام في السلفادور، 18 تشرين الأول المقبل.وقالت غاريت، وهي طالبة تمريض من كاتماندو، بعد فوزها: "باعتباري امرأة لا تستوفي معايير جمال معينة، أنا هنا لتمثيل النساء الممتلئات، اللاتي يعانين من زيادة الوزن، ومشاكل هرمونية".وأضافت "أعتقد أنه ليس هناك نوع واحد فقط من معايير الجمال، ولكن كل امرأة جميلة كما هي". ورأت أن "الجمال يتجاوز قالبًا واحدًا" وأن "كل امرأة تمتلك جمالًا فطريًا وفريدًا".صحيفة "ذا ناشيونال"، اعتبرت فوز غاريت بهذا اللقب، علامة فارقة جديدة في مسابقات ملكة جمال الكون (نيبال) الممتدة منذ فترة طويلة، وهي إحدى مسابقات الجمال الأكثر مشاهدة في عامها الثاني والسبعين.وأشارت الصحيفة إلى التغيير التاريخي الذي قامت به منظمة ملكة جمال الكون العام الماضي، فيما يتعلق بقبول النساء المتزوجات والأمهات في المسابقة، إذ لم تكن قواعد المسابقة تسمح بالمشاركة سوى للنساء العازبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و28 عامًا، ممن لم يسبق لهن الزواج ولم يكن لديهن أطفال.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التغيير سمح لعارضة الأزياء وسيدة الأعمال ميشيل كوهن، وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 28 عامًا، الفوز بلقب ملكة جمال غواتيمالا، الشهر الماضي.

وتعد غاريت واحدة من الفتيات اللاتي يدافعن بقوة عن إيجابية الجسم، والصحة الهرمونية، والصحة العقلية للنساء، وهي لا ترى أن وزنها الزائد يشكل عائقًا لها وكثيرًا ما تشارك صورًا لنفسها على إنستغرام لإلهام الجمهور لاحتضان أجسادهم.