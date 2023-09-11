انت الان تتابع خبر التعليم تصدر اوامر وزارية جديدة تخص الأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "إصدارنا ثمانية وعشرين أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها".

وأشارت الوزارة الى ان " هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40569 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24".



ودعت الوزارة "المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة، بحسب البيان

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