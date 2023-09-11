انت الان تتابع خبر في بغداد.. تظاهرة أمام التعليم العالي تطالب بـ"التوسعة والاشغال" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن مئات المتقدمين للدراسات العليا، تظاهروا امام وزارة التعليم وسط العاصمة بغداد، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا بإشغال مقاعد الدراسات الشاغرة وتوسعة المقاعد الدراسية.

وأضاف، أن المطالبين بتوسعة المقاعد نظموا 12 تظاهرة سابقة، وهذه المظاهرة الثالثة عشر، والى الان لم يجدوا استجابة من وزارة التعليم، لافتاً الى أن المتظاهرين أكدوا وجود 4 الاف مقعد شاغر.



وأشار الى، أن التظاهرات شهدت حصول احتكاك بين القوات الأمنية ومجموعة من المتظاهرين.