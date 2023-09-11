انت الان تتابع خبر الحلبوسي وائتلاف المالكي يبحثان الأوضاع السياسية والتشريعات القانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي استقبل رئيس وعدد من أعضاء كتلة دولة القانون، بحضور عدد من نواب حزب تقدُّم، حيث بحث اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد، وعدداً من المواضيع التي تتعلَّق بأعمال المجلس".وجرى التأكيد خلال اللقاء على "أهمية تنسيق جهود الكتل النيابية لتشريع القوانين المهمة، والتي تسهم في دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها وتلبية متطلبات المواطن".

كما ناقش الاجتماع عدداً من "القوانين والتي سيتم تشريعها خلال الفترة المقبلة".