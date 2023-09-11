انت الان تتابع خبر تفاصيل اجتماع السوداني بفريق الجهد الخدمي والهندسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى، خلال الاجتماع، تدارس مجمل خطة العمل لعام 2023 ومشاريعها، في ضوء نسب التنفيذ والتخصيصات المالية لكل قطاع خدمي أو وزارة".

وثمّن السوداني، "الجهود المبذولة لخدمة المناطق الفقيرة"، مشدداً على "أهمية عدم التوسع في المشروعات عالية الكلفة، والتأكيد على إكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ".



وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث في استمرار الفرق بتقديم الخدمات في مساحة عملها، ضمن المناطق السكنية غير المخدومة وتحويلها إلى أحياء سكنية بخدمات متكاملة بحسب الموازنة المخصصة".

وأكد، "الاجتماع على المضيّ في الاستعانة والتعاقد مع المكتب الاستشاري في نقابة المهندسين، الذي سيتولى تقديم الكشوفات السعرية والفنية وتقديم المشورة وإعداد التصاميم وتعديلها".