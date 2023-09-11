انت الان تتابع خبر برلماني: الإقليم يمارس "سياسية التجويع".. 5 تريليونات دينار بحساباته لا نعرف مصيرها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عواد في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عملية سرقة كبيرة وظلم لأبناء الشعب العراقي في الشمال والوسط والجنوب"، مبيناً أن "هناك زيادة 5 تريليون دينار في حسابات حكومة الإقليم لا نعرف اين ذهبت، في الوقت الذي تمارس فيه عملية التجويع لزيادة غضب مواطنيها على الحكومة الاتحادية ".وأضاف، ان "تقرير ديوان الرقابة كان واضحاً، حيث أكد وجود عملية هدر كبيرة في المال العام وعدم وجود أي مبررات لبعض الصرف وأيضا يوجد تجاوز على الحسابات والتقرير يوثق جميع عمليات الهدر".

وأوضح عضو اللجنة المالية، ان "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء أقرت بوجود أكثر من 8 ترليون ممولة لمدة ست أشهر بينما ان لا يتجاوز التمويل اكثر من 4 ترليون ويعد هذا كارثة كبيرة".

وتساءل عضو اللجنة المالية: "لو كان هذا التجاوز في ميسان ماذا كان حدث؟، ولماذا جميع الأطراف صامتة على كل تجاوزات الإقليم؟".

وبين عواد، أن "اللجنة اليوم تمارس عملية التراضي بين الأطراف بعيدا عن السياق القانوني بأخذ هذا المعلومات والمعطيات والذهاب الى أقرب جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ قرارات مهمة واساسية، في الوقت الذي تكون فيه تصرفات الإقليم مرفوضة".

وختم بالقول، "لو هناك جدية في حل الموضوع لعرض على القضاء ليتم تطبيق العدالة".