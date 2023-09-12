انت الان تتابع خبر الدولار يعوض خسائره.. ارتفاع جديد في السوق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مقابلة صحفية في مطلع هذا الأسبوع، إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام، يحدد بموجبها ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

وتسببت هذه التصريحات في تحقيق الين الاثنين، أكبر مكاسبه اليومية مقابل الدولار منذ 12 يوليو.



تحركات العملاتانخفضت العملة اليابانية 0.14 بالمئة إلى 146.80 دولار بحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 145.91 في الجلسة السابقة.

وعوض الدولار بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بينما انخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0718 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار قبل إعلان متوقع من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.30 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2471 دولار ولم يطرأ عليه تغير يذكر مقابل اليورو.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو.

وارتفع الدولار الأسترالي بشكل هامشي عند 0.6436 دولار أميركي بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5915 دولار أميركي.

