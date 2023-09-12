انت الان تتابع خبر المغرب.. اتحاد كرة القدم يصدر بيانا بشأن المباراة الودية مع بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، على منصة "إكس" بلاغا اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها خصصت مداخيل المباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء 12 ايلول 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب بوركينا فاسو، والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصصت للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال".وسبق لأفراد منتخب "أسواد الأطلس" أن تبرعوا بالدم لمصابي الزلزال الذي راح ضحيته الاف الأشخاص بين قتيل وجريح.

كما سبق وأن تم تأجيل مباراة منتخب المغرب مع منتخب ليبيريا، السبت الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لموعد لاحق، بسبب الزلزال.

