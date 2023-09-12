انت الان تتابع خبر القبض على ستة إرهابيين في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها القت القبض على ٦ من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بعد أن ارتكبوا جريمة الدكة العشائرية".

وأضافت: "جاء ذلك خلال حملة امنية لتنفيذ أوامر القبض القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بحق مطلوبين للقضاء، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتوقيفهم اصوليا".

