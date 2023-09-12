انت الان تتابع خبر تعرف على قائمة لاعبي الزوراء لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلعب الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي بالمجموعة الثالثة مع الرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.

وضمت قائمة الزوراء 29 لاعبًا كالآتي:

حراسة المرمى: جلال حسن، علي فيصل، محسن سامي، حسين عماد.



الدفاع: حسام كاظم، ميثم جبار، مصطفى محمد، مصطفى معن، أحمد عبد الحسين، مصطفى ناظم، علي محمد، علي كاظم، فارس أرناؤوط، الحسن حويبيب، سجاد محمد.

الوسط: علي محمد عبود، إسكندر الشيحي، علي محسن، لؤي العاني، حيدر عبد الكريم، حسين فلاح، أسعد عبد الله، مراد محمد، علي صادق.

الهجوم: حسن عبد الكريم، أبو بكر كوني، كرستوفر، أوباري، رضا حاجم.

يذكر أن الزوراء دشن اليوم الثلاثاء، أولى وحداته التدريبية على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، ضمن التجمع الأخير، تحضيرًا لمواجهة العربي الكويتي بمستهل مشواره القاري يوم 18 أيلول الجاري.