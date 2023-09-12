انت الان تتابع خبر أول تعليق للبيت الأبيض بشأن فتح تحقيق لعزل بايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البيت الأبيض "إنه لا يوجد أساس لإجراء تحقيق لعزل بايدن".

ونشر المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامس، تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال فيها "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري".



وأضاف إيان سامس "لقد تعهد بإجراء تصويت لفتح مسألة العزل، والآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم".

واختتم المتحدث باسم البيت الأبيض تدوينته بالقول: "إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أنه أوعز بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.