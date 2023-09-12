انت الان تتابع خبر مبابي يقدم وعداً لريال مدريد ويكذب هذا الأمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخرجت العديد من التقارير، التي تؤكد أن باريس قدم عروضا ضخمة لإقناع مبابي بالتجديد، وأن اللاعب يدرس الأمر.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فقد حرص مبابي على الاتصال بممثلي ريال مدريد الأسبوع الماضي، بعد انتشار الشائعات التي سربها باريس عن مفاوضات التجديد.



وحرص مبابي خلال المكالمة على تهدئة ريال مدريد، وقدم وعدًا بأنه لن يلعب موسمًا آخر في باريس، مهما عرضوا عليه من أموال.

وقال مبابي في المكالمة الهاتفية "الشائعات حول التجديد المحتمل كاذبة".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد يريد التزام الصمت في هذه القضية، وألا يكون هناك ضجة لعدم إثارة غضب سان جيرمان.

وأوضح أن ريال مدريد حافظ منذ أبريل/نيسان الماضي على علاقة سلسة مع مبابي، حيث استمع الميرنجي إلى نية اللاعب، الذي أوفى بوعده بعدم مغادرة باريس في صيف 2023.

ورغم ذلك لا يثق مسئولو الملكي بشكل كامل في وعد اللاعب الفرنسي أو والدته فايزة العماري، التي تدير أعماله.

وذكر "الشيرنجيتو" أن خطة ريال مدريد في قضية مبابي لا تزال دون تغيير، وهي أن يحصل النادي على توقيع اللاعب في يناير/كانون ثان المقبل أو ستلغى الصفقة.

