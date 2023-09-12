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روسيا تعلن صد هجمات أوكرانية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة إن وحدات من القوات الروسية تمكنت من صد محاولات هجومية للجيش الأوكراني بشكل فعال وحافظت على مواقعها في بلدة أوبيتنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت أن قوات كييف تحاول باستمرار اختراق الدفاعات، لكنها تفشل وتتكبد خسائر فادحة في هجماتها.


وأضافت: "يكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة على الفور تحركات المسلحين، وبعد ذلك تقصف المدفعية مجموعات العدو المهاجمة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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