انت الان تتابع خبر التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة تخص الأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40563 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24".

ودعت الوزارة المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى "استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة".



ادناه الأوامر الوزارية والأسماء: ـ