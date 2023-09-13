انت الان تتابع خبر الصدر يهاجم حكومة السوداني ويصفها بـ"العباسية".. لماذا؟ (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجه عوائل أهالي الضباط والذين يبلغ عددهم 28 ضابطاً، رسالة الى الصدر، مفادها: "السيد مقتدى الصدر، حامي القرآن، والمدافع عن المؤسسات، السلام عليكم".

وأضافوا: "نحن عوائل الضباط الذين تم الحكم عليهم بالسجن والطرد من الوظيفة؛ لأنهم لم يتصدوا للمتظاهرين على السفارة السويدية، ولم يضربوهم، ونصروا بدورهم القرآن، في هذا الموقف".



وبينوا: "تم الحكم على ابناءنا الضباط بالحبس والطرد في حكومة إسلامية دستورها القرآن".

ورد الصدر على رسالة الأهالي، قائلاً: "لهم من التحية والاجلال والاكرام على موقفهم البطولي والعقائدي الذي لن انساه ما احييت".

وأضاف: "ليس من المستغرب أن يصدر من الحكومة (العباسية) تلك العقوبة، فليس لهم مع القرآن صحبة، ولا مع العقيدة صحبة".

ادناه الوثيقة: ـ