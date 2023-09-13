انت الان تتابع خبر ذي قار وكربلاء تعطلان الدوام الرسمي غداً الخميس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تقرر اعتبار يوم الخميس 14 أيلول/سبتمبر 2023، عطلة رسمية في المحافظة، لأحياء ذكرى وفاة النبي الاكرم (ص) من قبل المؤمنين وتمكينهم من أدائها"، مؤكداً ان "القرار يسري على كافة الدوائر باستثناء الخدمية والأمنية".كما ذكر محافظ كربلاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لمناسبة ذكرى استشهاد الرسول الاكرم محمد (ص)، تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس 14 من شهر ايلول الجاري".

وفي وقت سابق، قررت محافظات ميسان وواسط والمثنى، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، بمناسبة بذكرى وفاة الرسول الاعظم "ص".