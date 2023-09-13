انت الان تتابع خبر النقل تعلن عودة رحلات الناقل الوطني بين بغداد وكوانجو الصينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعداوي في بيان نقله المكتب الإعلامي للوزارة، واطلعت عليه الخليج 365، انه "نظرا لزيادة طلبات السفر الى جمهورية الصين الشعبية، وجهنا الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بإعادة تفعيل خط بغداد ـ كوانجو ضمن رحلات الناقل الوطني".وأضاف، ان "الطائر الاخضر سينظم رحلاته المباشرة الى جمهورية الصين الشعبية بدءا من تاريخ 10 تشرين الأول المقبل، منبها الى ان تلك الرحلات ستكون بواقع رحلتين أسبوعيا".

ونوّه الوزير: "اننا دشنا في العام 2023 وجهات سفر جديدة، من أجل توسيع شبكة وجهاتنا الدولية، وبما يتيح للمسافرين من المطارات العراقية العديد من الخيارات والخدمات التنافسية، التي تعزز عمل الخطوط الجوية العراقية"، مؤكدا "نعتزم افتتاح المزيد من وجهات السفر على متن أسطول الناقل الوطني، الذي عملنا تجهيزه بطائرات حديثة من أرقى المناشئ العالمية".

