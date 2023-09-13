انت الان تتابع خبر "باكورة تعاون جاد".. نزاهة العراق توقع اتفاقاً مع اتحاد المدربين العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحضور القائم بالأعمال ،، توقيع إتفاق التعاون المشترك بين هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق واتحاد المدربين العرب

————————

احتضنت سفارة جمهورية العراق في عمّان مراسم توقيع إتفاق التعاون المشترك بين الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق واتحاد المدربين العرب،وذلك بحضور القائم بأعمال جمهورية العراق في العاصمة الأردنية عمّان السيد منيف علي حسين.

ووقع الاتفاق عن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد نائب رئيس هيئة النزاهة السيد مظهر تركي عبد،

بينما وقعها عن اتحاد المدربين العرب رئيس الاتحاد السيد يونس أحمد خطايبة.

وفي مستهل مراسم التوقيع أعرب السيد القائم بالأعمال عن اعتزاز العراق بعقد اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف المؤسسات العربية ومنها اتحاد المدربين العرب، مشيراً إلى أن توقيع الأكاديمية على الاتفاق المشترك للتعاون مع الاتحاد سيكون له الأثر الكبير لتطوير القدرات الفنية في هذا الاطار.

من جانبه أوضح نائب رئيس هيئة النزاهة مظهر تركي عبد أن توقيع هذا الاتفاق سيكون باكورة تعاون جاد وبناء بين الطرفين لتطوير قدرات موظفي الأكاديمية في أداء واجباتهم في مكافحة الفساد ورسم ستراتيجات المكافحة وبما يؤدي لتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين ويرسخ معايير النزاهة في الأداء الحكومي، ووفقاً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ (المعدل).

من جانبه بيّن رئيس الاتحاد السيد يونس أحمد خطايبة، اعتزازه بتوقيع الاتفاق ليكون خط شروع في انطلاق خطة واسعة وطموحة لتدريب كوادر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، ووضع ستراتيجية تستجيب لمتطلبات التطور في مجال مكافحة الفساد واعتماد المعايير الدولية في ذلك.

وفي ختام مراسم التوقيع قدم رئيس اتحاد المدربين العرب درعاً تقديرياً للسيد القائم بالأعمال، ودرعاً آخر لنائب رئيس هيئة النزاهة، تثميناً لجهود السفارة والهيئة في عقد اتفاق التعاون المشترك.